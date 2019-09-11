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«Здравый смысл»: тюменцы завершили спортивный сезон

11 сентября 2019, 08:40
Фото: admtyumen.ru
Спортивный сезон программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», в рамках которой проходит проект «Общие тренировки. Подготовка к “Стальному характеру», завершился ударной прокачкой от профессионального спортсмена Тимура Нагибина.
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Тюмень

На набережной Туры собрались все, кто неравнодушен к ЗОЖ. В этом году занятия были посвящены подготовке к экстремальному забегу. Постоянные участники оценили не только физическую нагрузку, но и уровень подготовки организаторов.

- Я занимаюсь не первый год, и с каждым годом, на мой взгляд, становится все лучше. Мне нравится организация, место проведения тренировок и формат, в котором они проходят. Несколько раз участвовал в забеге “Стальной характер”. Помню, что самый первый раз, еще до занятий спортом, пробежал очень тяжело. После этого начал заниматься и по ощущениям улучшил свой результат», — рассказал о своих впечатлениях участник программы Олег Хицунов.

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Профессиональный спортсмен Тимур Нигибин показал участникам серию фирменных упражнений. Всего в этом сезоне состоялось 132 тренировки. Тюменцам предлагался ряд направлений: функциональный тренинг, единоборства и легкая атлетика. Юных приверженцев ЗОЖ ждала детская площадка.

В 2019 году занятия прошли в Тюмени, Ишиме и Тобольске, объединив более 10 тысяч человек. Тренировки проводили борцы греко-римского стиля Владимир и Виталий Ильницкие, Евгений Кривоногов, боец смешанного стиля Тимур Нагибин. Площадку посещали глава города Руслан Кухарук, депутат областной думы, региональный координатор проекта «Моржи Тюмени» Алексей Салмин, победительница конкурса «Мисс Россия — 2016» Яна Добровольская.

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Как отмечают в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, вслед за тренировками финальным мероприятием тюменской серии забегов станет «Стальной характер. Кросс», который состоится в Тобольске 14 сентября. Его реализует Фонд поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области, мероприятие посвящено 75-летию со дня образования области.

#Новости#Спорт#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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