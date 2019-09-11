«Здравый смысл»: тюменцы завершили спортивный сезон

- Я занимаюсь не первый год, и с каждым годом, на мой взгляд, становится все лучше. Мне нравится организация, место проведения тренировок и формат, в котором они проходят. Несколько раз участвовал в забеге “Стальной характер”. Помню, что самый первый раз, еще до занятий спортом, пробежал очень тяжело. После этого начал заниматься и по ощущениям улучшил свой результат», — рассказал о своих впечатлениях участник программы Олег Хицунов.