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В машине на трассе «Екатеринбург-Тюмень» сгорели две жительницы Ишима

11 сентября 2019, 09:00
Фото: Наш город / 1Mi
В результате столкновения автомобиля ГАЗ-2705 и крана «Урал-555» на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» погибли две жительницы Ишима.
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Тюмень

Известно, что водитель «Газели» ехал в сторону Тюмени и врезался в стоящий кран. Обе машины загорелись. Водитель «Газели» находится в больнице, в бессознательном состоянии, у него диагностированы переломы и черепно-мозговая травма. По предварительным данным, он уснул за рулем.

В машине были найдены два обгоревших тела. Погибшими оказались две жительницы Тюменской области.

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В настоящий момент последствия аварии на трассе ликвидированы, проезжая часть освобождена от транспортных средств, движение восстановлено.

#Новости#ДТП#Происшествия#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын
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