В машине на трассе «Екатеринбург-Тюмень» сгорели две жительницы Ишима

Известно, что водитель «Газели» ехал в сторону Тюмени и врезался в стоящий кран. Обе машины загорелись. Водитель «Газели» находится в больнице, в бессознательном состоянии, у него диагностированы переломы и черепно-мозговая травма. По предварительным данным, он уснул за рулем.