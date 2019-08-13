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Posted 13 августа 2019, 05:21

Published 13 августа 2019, 05:21

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

В Вагайском районе произошло ДТП, один человек погиб, трое пострадали

В Вагайском районе произошло ДТП, один человек погиб, трое пострадали

13 августа 2019, 05:21
Фото: 1Mi.
Сюжет
Жертвы ДТП
На 67 км трассы Вагай — Аромашево в Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей: Kia Rio из Пыть-Яха и Chevrolet Captiva из Омской области.

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Captiva.

В результате аварии в машине скорой помощи скончался водитель Kia, мужчина 1968 года рождения. Также в ДТП пострадали три человека: пассажирка Kia, жительница Пыть-Яха 1982 года рождения. Медики диагностировали у нее вывих правого бедра, девочка 2007 года рождения, у нее ушиб левого плеча и брюшной стенки живота, а также водитель Chevrolet, мужчина 1982 года рождения, он получил закрытый многоосколочный перелом кости левой голени и закрытый перелом берцовой кости. Все пострадавшие госпитализированы.

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