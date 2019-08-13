В Вагайском районе произошло ДТП, один человек погиб, трое пострадали

В результате аварии в машине скорой помощи скончался водитель Kia, мужчина 1968 года рождения. Также в ДТП пострадали три человека: пассажирка Kia, жительница Пыть-Яха 1982 года рождения. Медики диагностировали у нее вывих правого бедра, девочка 2007 года рождения, у нее ушиб левого плеча и брюшной стенки живота, а также водитель Chevrolet, мужчина 1982 года рождения, он получил закрытый многоосколочный перелом кости левой голени и закрытый перелом берцовой кости. Все пострадавшие госпитализированы.