Тюменская алкогольная компания выиграла судебное дело на несколько млн рублей

Тюменский «Бенат» выиграл в суде дело против компании которая занимается оптовой торговлей напитками.
Иск был подан в июне. Тогда же «Бенат» подавал заявление на ускорение судебного процесса, аргументируя тем, что предварительное судебное заседание по делу состоится практически через два месяца после подачи искового заявления, кроме того, «Бенат» указал на то, что взыскиваемая сумма задолженности является существенной и затягивание рассмотрения дела с взысканием денежных средств, влияет на производственный процесс общества «Бенат» при расчетах с контрагентами.
Но суд отказал в ускорении судебного дела.
Кроме того, изначально истец по отношению к ответчику требовал 89 млн рублей основного долга, 7,6 млн рублей неустойки, а также 200 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины.
Но в июле истцом было подано ходатайство на уменьшение размера исковых требований по основному долгу с 89 млн рублей до 82 млн рублей.
10 сентября 2019 года суд вынес решение об удовлетворении искового требования полностью или частично.