Тюменская алкогольная компания выиграла судебное дело на несколько млн рублей

Иск был подан в июне. Тогда же «Бенат» подавал заявление на ускорение судебного процесса, аргументируя тем, что предварительное судебное заседание по делу состоится практически через два месяца после подачи искового заявления, кроме того, «Бенат» указал на то, что взыскиваемая сумма задолженности является существенной и затягивание рассмотрения дела с взысканием денежных средств, влияет на производственный процесс общества «Бенат» при расчетах с контрагентами.