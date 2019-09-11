ТОДЭП отремонтирует дороги и тротуары Тобольска за 150 млн рублей

Дорожники отремонтируют улицы Верхнефилатовскую и Портовую в микрорайоне Иртышском, Ленина, 3-й Трудовой, 1-й Луговой, переулка Рабочего. Более того, будет проведен ремонт тротуаров в 6-м и 8-м микрорайонах города. Объекты должны быть сданы заказчику в ноябре этого года.