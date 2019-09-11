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ТОДЭП отремонтирует дороги и тротуары Тобольска за 150 млн рублей

11 сентября 2019, 16:00
Фото: 1Mi
Организация ТОДЭП будет ремонтировать тобольские дороги за 150 млн рублей. Компания была единственным участником электронного аукциона на сайте госзакупки.

Дорожники отремонтируют улицы Верхнефилатовскую и Портовую в микрорайоне Иртышском, Ленина, 3-й Трудовой, 1-й Луговой, переулка Рабочего. Более того, будет проведен ремонт тротуаров в 6-м и 8-м микрорайонах города. Объекты должны быть сданы заказчику в ноябре этого года.

В августе стало известно, что ТОДЭП будет строить дорогу к новому аэропорту.

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В середине августа мэр Тобольска пригрозил подрядчикам задержками в оплате. Он раскритиковал методы работы организаций при благоустройстве города. По его словам, подрядчики «марают новый асфальт, портят бордюрный камень». Подобная работа портит облик Тобольска, а чиновники получают множество жалоб от местных жителей.

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#Новости#Капитальный ремонт#Дороги#Тобольск#Александр Мязин#Экономика
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