ТОДЭП отремонтирует дороги и тротуары Тобольска за 150 млн рублей

Дорожники отремонтируют улицы Верхнефилатовскую и Портовую в микрорайоне Иртышском, Ленина, 3-й Трудовой, 1-й Луговой, переулка Рабочего. Более того, будет проведен ремонт тротуаров в 6-м и 8-м микрорайонах города. Объекты должны быть сданы заказчику в ноябре этого года.
В августе стало известно, что ТОДЭП будет строить дорогу к новому аэропорту.
В середине августа мэр Тобольска пригрозил подрядчикам задержками в оплате. Он раскритиковал методы работы организаций при благоустройстве города. По его словам, подрядчики «марают новый асфальт, портят бордюрный камень». Подобная работа портит облик Тобольска, а чиновники получают множество жалоб от местных жителей.