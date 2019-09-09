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Мэрия Тобольска не смогла оспорить штраф за разрытый скотомогильник

9 сентября 2019, 07:36
Фото: 1Mi
Тюменский областной суд оставил в силе полумиллионный штраф тобольской мэрии за разрытый скотомогильник в центре города.

В марте тюменский Россельхознадзор провел осмотр могильника в центре Тобольска и выявил грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил утилизации и уничтожения биологических отходов.

Территория могильника не была надлежащим образом огорожена, кроме того, грунт из разрытого скотомогильника а также шесть животных, химические колбы были рассыпаны по берегу реки Иртыш.

По словам местных жителей, они видели на месте людей в химзащите, при этом им власти города заявляли, что скотомогильник не опасен для людей.

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После проведенной проверки управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выписало мэрии Тобольска штраф в 600 тыс. рублей, администрация города обжаловала решение и сумму штрафа снизили до 500 тыс. рублей.

После этого мэрия попыталась еще раз обжаловать решение суда, однако тюменский областной суд принял решение оставить его без изменений.

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