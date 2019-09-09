Прокуратура обратила внимание главы Ишима на дискриминацию инвалидов

Помимо этого надзорное ведомство в ходе проверки выявило нарушения на предприятии. Одно из них касается сверхурочной работы, которая не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. В МУП «Спецавтохозяйство» работники трудились сверхурочно свыше 100 часов ежемесячно.
В связи с тем, что учредителем МУП «Спецавтохозяйство» является администрация Ишима, прокуратура вынесла частное определение в адрес главы города, в котором обратила его внимание на дискриминацию инвалидов в правах на трудоустройство на предприятии, а так же нарушения трудовых прав работающих сотрудников.
У администрации Ишима есть месяц, чтобы сообщить суду о принятых мерах по устранению нарушений.