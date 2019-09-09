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Прокуратура обратила внимание главы Ишима на дискриминацию инвалидов

9 сентября 2019, 06:12
Фото: 1Mi
Ишимский городской суд по инициативе прокуратуры рассмотрел исковое заявление бывшего работника МУП «Спецавтохозяйство» о восстановлении его на работе. Учредителем организации является администрация Ишима.
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Тюмень

Помимо этого надзорное ведомство в ходе проверки выявило нарушения на предприятии. Одно из них касается сверхурочной работы, которая не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. В МУП «Спецавтохозяйство» работники трудились сверхурочно свыше 100 часов ежемесячно.

В связи с тем, что учредителем МУП «Спецавтохозяйство» является администрация Ишима, прокуратура вынесла частное определение в адрес главы города, в котором обратила его внимание на дискриминацию инвалидов в правах на трудоустройство на предприятии, а так же нарушения трудовых прав работающих сотрудников.

У администрации Ишима есть месяц, чтобы сообщить суду о принятых мерах по устранению нарушений.

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#Новости#Прокуратура#Ишим#Тюменская область#Инвалиды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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