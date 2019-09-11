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"Россети" подготавливают объекты ЖКХ к новому отопительному сезону

11 сентября 2019, 17:04
Фото: rosseti.ru
В Петрозаводске прошло заседание правительственной комиссии, которая проверяет безопасность электроснабжения и подготовку объектов ЖКХ СЗФО к новому отопительному сезону. Возглавлял совещание заместитель главы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

Среди присутствующих были главный инженер «Россетей» Андрей Майоров, а также представители министерства энергетики, аппарата полпредства МЧС, Генпрокуратуры и других ведомств. Об этом сообщают “Новые известия”.

Андрей Майоров рассказал, как «Россети» готовятся к предстоящему осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов. Мощности компании питают 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. В распоряжении «Россетей» 23,4 тысячи сотрудников и 6,6 тысяч единиц спецтехники. В СЗФО работают 65,4 тысяч подстанций общей мощностью 103,7 ГВА.

Майоров сообщил, что регионы полностью оснащены аварийным запасом оборудования: имеется 378 опор линий электропередач, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Если случится ЧП, то энергетики подключат резервные источники питания.

По словам главного инженера «Россетей» заявил, что сейчас профессионалы готовят оборудование к зиме. От качества этой работы зависит развитие российской экономики, в том числе бесперебойная работа объектов промышленности, ЖКХ и социальной сферы.

На совещании были оглашены итоги прошлогодних учений карельских энергетиков. Им удалось сделать многое: провести ремонт ЛЭП, расчистить просеки, смонтировать новые провода.

Участники совещания проанализировали итоги учений энергетиков, которые в 2018 году прошли в Карелии. Сотрудники «Россетей» сделали многое: провели ремонт ЛЭП, расчистили просеки, смонтировали новые провода.

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник заверил, что региональные сети готовы к максимальной нагрузке в неблагоприятных погодных условиях. Но впереди еще много работы. Специалисты продолжат подготовку электросетевого комплекса, чтобы обеспечить потребителям стабильную подачу электричества в осенне-зимний период.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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