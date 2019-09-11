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Посещаемость торговых центров в РФ приближается к уровням 2017 года

11 сентября 2019, 02:00
Фото: 1Mi
Аналитики отмечают, что в конце лета посещаемость торговых центров в крупных городах заметно выросла. Между тем трафик не приводит к росту продаж и не влияет на спрос в аренде торговых помещений.

Более уверенно себя чувствуют девелоперы офисной недвижимости.

По данным Shopping Index среднее количество посетителей в торговых центрах увеличилось на 5-6%. Данные показатели возвращаются к уровню 2017 года, пик был зафиксирован в 2014 году. Эксперты подчеркивают, что покупателей интересуют новые скидки и акции

Общая доля онлайн продаж и различных служб доставки растёт заметно выше, однако в общей доле продаж не превышает 15%. Специалисты настаивают, что общая структура продаж не претерпит серьезных изменений из-за продолжающегося сокращения реальных доходов населения. Данный тренд фиксируется уже пятый год подряд.

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#Новости#Покупательский спрос#Торговля#Александр Мязин#Экономика
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