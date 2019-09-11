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Новый штраф для больниц может снизить зарплаты медработникам и увеличить бюрократию

11 сентября 2019, 10:25
Фото: 1Mi
Минздрав РФ планирует штрафовать больницы за нарушения порядка оказания помощи. Между тем специалисты опасаются, что это снизит зарплаты медиков.

Экс-глава Кремлевской больницы заявил, что новые правила могут улучшить ситуацию в системе оказания помощи больным, но в итоге штрафы будут оплачиваться из бюджета больниц. Как следствие это может отразиться на зарплатах специалистов и в особенности в малых поликлиниках.

Денежные фонды лечебных учреждений ограничены, при этом известно, что фонд оплаты труда составляет до 80% их бюджета. Некоторые больницы экономят на лекарствах, оборудовании и теперь будут вынуждены оплачивать дополнительные штрафы.

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«Финансируются данные учреждения из бюджета, и в него же штрафы складываются. А у медработников бумаг прибавится», - отмечает пользователь одного из информационных порталов.

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