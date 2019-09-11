Новый штраф для больниц может снизить зарплаты медработникам и увеличить бюрократию

Экс-глава Кремлевской больницы заявил, что новые правила могут улучшить ситуацию в системе оказания помощи больным, но в итоге штрафы будут оплачиваться из бюджета больниц. Как следствие это может отразиться на зарплатах специалистов и в особенности в малых поликлиниках.
Денежные фонды лечебных учреждений ограничены, при этом известно, что фонд оплаты труда составляет до 80% их бюджета. Некоторые больницы экономят на лекарствах, оборудовании и теперь будут вынуждены оплачивать дополнительные штрафы.
«Финансируются данные учреждения из бюджета, и в него же штрафы складываются. А у медработников бумаг прибавится», - отмечает пользователь одного из информационных порталов.