Новый штраф для больниц может снизить зарплаты медработникам и увеличить бюрократию

Экс-глава Кремлевской больницы заявил, что новые правила могут улучшить ситуацию в системе оказания помощи больным, но в итоге штрафы будут оплачиваться из бюджета больниц. Как следствие это может отразиться на зарплатах специалистов и в особенности в малых поликлиниках.