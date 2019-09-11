Александр Моор рассказал Дмитрию Кобылкину, когда будут ликвидированы свалки

В Москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Тюменской области Александра Моора.
Глава региона проинформировал, что подготовку к совершенствованию системы управления отходами в области начали ещё в 2014 году путем заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в Тюменской области. На сегодня концессионер ООО «ТЭО» эксплуатирует мусоросортировочный завод в Тюмени мощностью 350 тыс. тонн отходов в год. В следующем году начнут сортировку заводы в Тобольске и Ишиме. Для улучшения логистики транспортировки будет построена и мусороперегрузочная станция мощностью 25 тыс. тонн отходов в год. Суммарная мощность всех объектов составит примерно 415 тыс. тонн отходов в год.
На момент старта реформы в населенных пунктах региона уже создано около шести тысяч контейнерных площадок. Для обеспечения населения коммунальной услугой по обращению с ТКО в полном объеме в мае нынешнего года правительством Тюменской области выделило муниципалитетам около 290 млн руб на создание дополнительных 3665 контейнерных площадок. До конца 2020 года работы по созданию контейнерных мощностей будут закончены, средства регионального бюджета на это предусмотрены.
Глава Минприроды России поддержал решение губернатора Тюменской области в вопросах направления средств регионального бюджета на укрепление системы сбора отходов. «Качество контейнерного парка и площадок во дворах – первое, что спрашивает с нас население. Это стартовый пункт после квартир и домов жителей, откуда начинается вся цепочка системы сбора, сортировки и переработки. Важно, что областные и муниципальные власти, региональный оператор нашли вариант совместного решения этого вопроса, разделив ответственность», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Также на встрече обсудили вопрос ликвидации свалок в Тюменской области. Работа в этом направлении ведется как в рамках региональных программ, так и по нацпроекту «Экология». Так, в федеральный проект «Чистая страна» включено мероприятие по ликвидации несанкционированной свалки в границах областной столицы. В настоящее время проводится открытый конкурс в электронном виде на проведение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации.
Ещё один из объектов накопленного экологического ущерба — свалка отходов вблизи д. Посохова на землях лесного фонда площадью 34,39 га. – будет рекультивирован за счет средств субъекта РФ в ближайшие 2 года. Проект разработан, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Рекультивацию планируют начать до конца 2019 года.
Значимым для жителей этапом реализации нацпроекта «Экология» в части «Сохранения уникальных водных объектов» в текущем году стало начало расчистки оз. Алебашево, расположенного практически в центре Тюмени. Площадь расчистки озера — 42 гектара. Завершить работы планируется в августе 2021 года. Реализация мероприятия позволит начать благоустройство данной территории с созданием современной инфраструктуры и зоны отдыха для населения города, а это более 780 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минприроды России.