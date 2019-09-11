Александр Моор рассказал Дмитрию Кобылкину, когда будут ликвидированы свалки

Глава региона проинформировал, что подготовку к совершенствованию системы управления отходами в области начали ещё в 2014 году путем заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки и размещения твердых коммунальных отходов в Тюменской области. На сегодня концессионер ООО «ТЭО» эксплуатирует мусоросортировочный завод в Тюмени мощностью 350 тыс. тонн отходов в год. В следующем году начнут сортировку заводы в Тобольске и Ишиме. Для улучшения логистики транспортировки будет построена и мусороперегрузочная станция мощностью 25 тыс. тонн отходов в год. Суммарная мощность всех объектов составит примерно 415 тыс. тонн отходов в год.