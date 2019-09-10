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Восстановлено движение по ул. Профсоюзной в районе ул. Циолковского

10 сентября 2019, 09:05
Фото: Наш город
Для движения транспорта будет использоваться по 2 полосы автомагистрали в оба направления.
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Тюмень

Подрядная организация УСТЭК, выполняющая замену теплотрассы через проезжую часть улицы Профсоюзная в районе ул. Циолковского, завершила работы, необходимые для открытия всех 4-х полос движения по направлению к Заречным микрорайонам. Вечером 9 сентября были сняты ограничения для движения автомобилей.

Согласно плану работ по капитальному ремонту теплосети с 11 сентября и до конца текущей будет перекрыта вторая часть дороги по направлению к центру. Для движения транспорта будет использоваться по 2 полосы автомагистрали в оба направления.

Сегодня подрядной организации предстоит определить место нахождения бетонной неподвижной опоры, расположенной под данным участком дороги. В связи с этим 10 сентября планируется сужение проезжей части по направлению к центру города.

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#Новости#Общество#Капитальный ремонт#Дороги#Тюмень#Юрий Норицын
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