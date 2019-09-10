В Тульской области выборы завершились уверенной победой "Единой России"

Население оказало поддержку единороссам, потому что власть своевременно нашла проблемы и предложила пути их решения, а также определилась с приоритетами развития Тульской области. Близость к Москве не всегда является положительным фактором, но власти смогли воспользоваться этим территориальным преимуществом: в регион были привлечены крупные компании, которые открыли предприятия, и инвесторы, в том числе иностранные. Общественники начали претворять в жизнь экологические проекты, например, «экологический субботник», который позволил выявить проблемы региона и найти способ их решения. Об этом пишут «Новые известия».
По словам главы региональных проектов Центра ПРИСП Антона Садкина, в этом году оппозиционные силы предпочли не работать с населением, а давить на федеральных чиновников, организуя митинги, голодовки, протестные акции, однако не предлагая конкретных мер. В Тульской области оппозиция ничего не смогла противопоставить власти, поскольку в Кремле доверяют губернатору Тульской области Алексею Дюмину и его команде. Глава области смог противостоять любым попыткам давления и доказать, что он пользуется поддержкой значительной части населения региона.
За тем, как проходят выборы, следили эксперты независимой мониторинговой группы от ЦИК РФ во главе с членом Совета по правам человека при Президенте РФ Екатериной Шульман и главой команды «Россия выбирает» Александром Закускиным. Наблюдатели отметили высокую организацию выборного процесса и не нашли никаких существенных нарушений. Они назвали выборы легитимными.
Шульман сообщила, что ни один участок не остался без наблюдателей от Общественной палаты.
Закускин сравнил текущие выборы и те, которые прошли в 2013 году. За шесть лет в несколько раз увеличился уровень организации, отметил эксперт. Он добавил, что несмотря на несколько незначительных технических нарушений, выборы были прозрачными и открытыми.
По словам Закускина, властям Тульской области удалось выстроить систему, которая одинаково хорошо работает для всех, так что администрацию нельзя упрекнуть в предвзятости.
Не исключено, что осенью текущего года в субъектах РФ пройдут протестные акции и митинги, поскольку не везде оппозицию устроили результаты выборов. Что касается Тульской области, то здесь победа партии власти оказалась уверенной, поскольку губернатор быстро реагирует на общественные запросы и эффективно решает проблемы.