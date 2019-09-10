В Тульской области выборы завершились уверенной победой "Единой России"

Население оказало поддержку единороссам, потому что власть своевременно нашла проблемы и предложила пути их решения, а также определилась с приоритетами развития Тульской области. Близость к Москве не всегда является положительным фактором, но власти смогли воспользоваться этим территориальным преимуществом: в регион были привлечены крупные компании, которые открыли предприятия, и инвесторы, в том числе иностранные. Общественники начали претворять в жизнь экологические проекты, например, «экологический субботник», который позволил выявить проблемы региона и найти способ их решения. Об этом пишут «Новые известия».