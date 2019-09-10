В Тобольске будут судить рыбака, убившего своего напарника

Установлено, что 16 июля 2019 обвиняемый и 50 - летний потерпевший приехали на один из островов, расположенный в районе озера Кривое Уватского района. Мужчины планировали собирать ягоды и рыбачить. Однако между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемый трижды ударил охотничьим ножом потерпевшего в живот. От полученных ран мужчина скончался.