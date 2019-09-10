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В Тобольске будут судить рыбака, убившего своего напарника

10 сентября 2019, 11:49
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске раскрыто убийство, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в СК РФ по Тюменской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 37- летнего жителя Тобольска, которого обвиняют в убийстве.

Установлено, что 16 июля 2019 обвиняемый и 50 - летний потерпевший приехали на один из островов, расположенный в районе озера Кривое Уватского района. Мужчины планировали собирать ягоды и рыбачить. Однако между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемый трижды ударил охотничьим ножом потерпевшего в живот. От полученных ран мужчина скончался.

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Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

#Новости#Убийство#Происшествия#Тюмень#Юрий Норицын
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