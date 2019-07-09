Житель Тюмени убил мужчину из ревности и заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу

ВИЧ-инфекцию у тюменца выявили в 2016 году во время отбывания наказания в колонии. Тогда же его предупредили его об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица.
В начале текущего года тюменец через социальные сети познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь, и пара съехалась. Спустя месяц после этого он убил мужчину, приревновав к сожительнице. Его задержали и вскоре осудили за убийство и приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.
Сожительница осужденного узнала о ВИЧ-статусе своего бывшего парня тогда, когда было уже поздно. При обследовании опасная инфекция была выявлена и у тюменки.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В ближайшее время его дело рассмотрят по существу в суде.