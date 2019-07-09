nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Тюмени убил мужчину из ревности и заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу

9 июля 2019, 05:22
Фото: pixabay.com
В Тюмени осудят 23-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что он заразил свое девушку ВИЧ-инфекцией.
Сюжет
Тюмень

ВИЧ-инфекцию у тюменца выявили в 2016 году во время отбывания наказания в колонии. Тогда же его предупредили его об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица.

В начале текущего года тюменец через социальные сети познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь, и пара съехалась. Спустя месяц после этого он убил мужчину, приревновав к сожительнице. Его задержали и вскоре осудили за убийство и приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сожительница осужденного узнала о ВИЧ-статусе своего бывшего парня тогда, когда было уже поздно. При обследовании опасная инфекция была выявлена и у тюменки.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В ближайшее время его дело рассмотрят по существу в суде.

Материалы по теме
В Тюменской области ВИЧ-инфицированы 1,2% населения
#Новости#Убийства#Тюменская область#ВИЧ#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25