Житель Тюмени убил мужчину из ревности и заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу

В начале текущего года тюменец через социальные сети познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь, и пара съехалась. Спустя месяц после этого он убил мужчину, приревновав к сожительнице. Его задержали и вскоре осудили за убийство и приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.