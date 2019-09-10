Тюменские бизнесмены предложили Кухаруку не распылять денежные средства

«Мы получили возмещение на навесное оборудование, получили возмещение на ледозаливочную технику, в прошлом году мы купили ледозаливочную машину стоимостью 8 млн рублей, надеялись тоже, что пройдет это, как спецтехника, но получилось так, что это не навесное оборудование, это не спецтехника и мы получили отказ в поддержке».