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Тюменские бизнесмены предложили Кухаруку не распылять денежные средства

10 сентября 2019, 14:03
Фото: «Наш город»
Бизнесмены Тюмени на встрече с Русланом Кухаруком предложили структурировать финансовую господдержку. Выделить сферы, где есть необходимость в товарах и услугах. Также предприниматели поделились своим негативным опытом в получении денег от государства.

10 сентября прошла встреча предпринимателей с главой города Тюмени. Данная встреча в формате свободного общения проходила впервые.

Руслан Кухарук попросил присутствующих высказать свои предложение, а также поделиться негативным опытом.

Так предприниматель Александр поделился нюансами в выделении средств на закупку техники.

«Мы получили возмещение на навесное оборудование, получили возмещение на ледозаливочную технику, в прошлом году мы купили ледозаливочную машину стоимостью 8 млн рублей, надеялись тоже, что пройдет это, как спецтехника, но получилось так, что это не навесное оборудование, это не спецтехника и мы получили отказ в поддержке».

Также предпринимателей волновали и частные случаи. Например предприниматель просил участок, но ему его предложили за городом.

«Я за четыре года, дважды обращался в инвестиционное агенство Тюменской области с просьбой выделить земельный участок под строительство базы отдыха, выдавалось несколько вариантов, но самый ближний вариант 20 км от города, может быть есть какие — нибудь поближе участки?» — прокомментировал бизнесмен Евгений.

Также руководители компаний выступили с некоторыми предложениями.

«Может определять адресную поддержку приоритетным предприятиям. Например, нам нужны 29 парикмахерских, 29 парикмахерских — уже заходят в проблему города, или 29 детских садов — это уже будет закрыта определенная отрасль города, чем один садик получил поддержку, одна парикмахерская. Может стоит комплексно подходить».

Фото: «Наш город»

Во время встречи Руслан Кухарук рассказал о развитии предпринимательства, программах господдержки, реализации инвестиционных проектов в Тюмени, улучшению городской среды.

«Сегодня поддержка предпринимателей выходит на первый план на федеральном уровне. Все созданные программы муниципальной, региональной поддержки, которые уже несколько лет действуют в Тюмени, вписываются в рамки национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ и являются хорошей основой для его реализации», — отметил Руслан Кухарук.

В области зарегистрировано 65 596 субъектов малого и среднего бизнеса, 72% приходится на Тюмень. Из них — 21 354 — индивидуальные предприниматели, 25 808 юридические лица.

Предприниматель имеет возможность получить поддержку в разных органах: «Инвестиционное агентство Тюменской области», «Западно — Сибирский инновационный центр», «Фонд микрофинансирования», «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», администрация Тюмени, а также в областном департаменте инвестиционной политики и поддержке предпринимательства.

За прошедшие два года было заключено 29 договоров с субъектами МСП. Выдано субсидий на сумму 10 млн 986 тыс рублей.

«От любых встреч с представителями власти прежде всего хотим откровенного и честного прямого диалога. Наша задача — это создание такой коммуникативной среды, где и глава города будет знать мнение предпринимателей. Предприниматели должны ориентироваться, где открыть свое ателье, поликлинику, магазин» — прокомментировал президент «Торгово-промышленной палаты Тюменской области» Эдуард Абдуллин.

По мнению Абдулина для Тюмени и области поддерживать бизнесменов выгодно. Так, например, когда предприниматель развивается и получает новое оборудование, то создаются новые рабочие места, благодаря которым происходит увеличение оборота, а значит и выплата налогов становится больше.

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