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Стало известно, что за самолет кружил над Тюменью утром 10 сентября

10 сентября 2019, 04:27
Фото: 1Mi
В пресс-службе аэропорта Рощино рассказали о причине, по которой над Тюменью 10 сентября кружил самолет.
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Тюмень

Изначально в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что речь идет о рейсе Уфа – Ноябрьск. По словам автора поста, самолет кружил над городом из-за неисправности электропроводки на борту. Пилоты выжигали топливо.

Однако позднее эту информацию опровергли в пресс-службе тюменского аэропорта. В Рощино рассказали, что речь идет о самолете Красноярск - Тюмень. Авиалайнер не смог приземлиться с первого раза из-за сильного тумана над городом.

Также из-за тумана задерживается прибытие в Тюмень рейсов из Москвы, Салехарда и Антальи.

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#Новости#Самолеты#Аэропорт Рощино#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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