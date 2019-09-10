Стало известно, что за самолет кружил над Тюменью утром 10 сентября

Изначально в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что речь идет о рейсе Уфа – Ноябрьск. По словам автора поста, самолет кружил над городом из-за неисправности электропроводки на борту. Пилоты выжигали топливо.
Однако позднее эту информацию опровергли в пресс-службе тюменского аэропорта. В Рощино рассказали, что речь идет о самолете Красноярск - Тюмень. Авиалайнер не смог приземлиться с первого раза из-за сильного тумана над городом.
Также из-за тумана задерживается прибытие в Тюмень рейсов из Москвы, Салехарда и Антальи.