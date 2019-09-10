Новый подвижной маммографический комплекс прибыл в Ялуторовск

Медицинская аппаратура, специально адаптированная для подвижного шасси, смонтирована на базе автомобиля повышенной проходимости для работы в разных дорожных и погодных условиях: обогреватель для зимы, кондиционер для лета. Современная установка закуплена за счёт средств областного бюджета в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Первыми в мобильном кабинете маммографии обследуются женщины Ялуторовска и Ялуторовского района.
- Подобная форма работы очень удобна в плане раннего выявления онкозаболеваний. Специалисты вместе с оборудованием идут к людям, и пациентам теперь не нужно ехать за многие километры в специализированное учреждение. Благодаря руководству Медицинского города и департаменту здравоохранения Тюменской области мы сможем провести профилактическое обследование всем нуждающимся в этом жительницам Ялуторовска и Ялуторовского района, - отметил главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №23»Михаил Горбачёв.
Исследование проводится по предварительной записи в рамках осуществления скрининговой программы, диспансеризации и профилактических осмотров. В Ялуторовске маммографический комплекс пробудет до середины сентября. Мобильный комплекс работает в рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Очень важно выявить патологию на ранней стадии, затем брать пациентов на диспансерный учет, далее дообследовать и, кому это необходимо, своевременно назначать лечение.
- Цифровая маммография – наиболее современный, эффективный и безопасный метод исследования молочной железы у женщин. Она позволяет выявить заболевание молочной железы на ранней стадии, когда пациентка не догадывается о наличии патологии. Благодаря подвижному маммографическому комплексу обследоваться на высокоточном оборудовании смогут женщины, проживающие в труднодоступных районах – там, где нет стационарного аппарата. Такой подход намного эффективнее, чем оборудовать рентгеномаммографический кабинет в малонаселенных районах, - рассказал заведующий рентгенологическим отделением «Медицинского города» Александр Прищепов.
Специалисты отмечают, что в случае необходимости подвижной маммографический комплекс будет использоваться и в городских поликлиниках,чтобы сэкономить время пациентов – тюменкам не нужно будет ждать направления в другие учреждения, они смогут пройти скрининговое исследование в положенные сроки. В Тюменской области ежегодно более 600 женщин узнают о том, что у них злокачественное новообразование молочных желез, из них порядка 75% - на ранних стадиях.
Как отметил Александр Прищепов, это первый подвижной маммограф в Медицинском городе. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» планируется закупка ещё двух подобных установок, что позволит провести скрининговое обследование максимально большему числу тюменок, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.