Новый подвижной маммографический комплекс прибыл в Ялуторовск

Специалисты отмечают, что в случае необходимости подвижной маммографический комплекс будет использоваться и в городских поликлиниках,чтобы сэкономить время пациентов – тюменкам не нужно будет ждать направления в другие учреждения, они смогут пройти скрининговое исследование в положенные сроки. В Тюменской области ежегодно более 600 женщин узнают о том, что у них злокачественное новообразование молочных желез, из них порядка 75% - на ранних стадиях.