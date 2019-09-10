Агрегаторы предлагают проверять таксистов по базам данных

Предлагается проверять автомобилистов на наличие судимостей, лишения прав, наличие зависимостей. С подобным предложением выступили представители «Яндекс.Такси», «Максим», «Везет». Известно, что осенью Госдума рассмотрит закон о такси, а данные замечания обсудят профильные ведомства.
Между тем в профсоюзе таксистов не верят в заинтересованность крупных операторов в безопасности. Актуальным становится вопрос сохранения персональных данных водителей.
В Тюмени сотрудники ГИБДД отмечают, что в последние месяцы увеличилось число пьяных таксистов. В частности с 4 по 8 сентября была объявлена массовая проверка на дорогах. В 2018 году инспекторы ежедневно останавливали 20-30 пьяных водителей.