Агрегаторы предлагают проверять таксистов по базам данных

В Тюмени сотрудники ГИБДД отмечают, что в последние месяцы увеличилось число пьяных таксистов. В частности с 4 по 8 сентября была объявлена массовая проверка на дорогах. В 2018 году инспекторы ежедневно останавливали 20-30 пьяных водителей.