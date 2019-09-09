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В Тюменской области на выборах произошел невероятный случай

9 сентября 2019, 09:12
Фото: «Наш город»
Исключительный случай произошел на выборах в думу Кулаковского МО Тюменского района. Победу одержал кандидат не по количеству голосов, а тот кто зарегистрировался раньше. Об этом рассказал сегодня, 9 сентября, председатель облизбиркома Игорь Халин.
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Тюмень

Ситуация произошла в селе Луговое. Двое кандидатов – Юлия Астраханцева (КПРФ) и Оксана Евсина («Единая Россия) – набрали равное количество голосов.

«Там победила кандидат от КПРФ, поскольку она была зарегистрирована ранее. У нас есть норма в избирательном кодексе Тюменской области, что если количество голосов одинаковое, побеждает тот, кто был зарегистрирован ранее», – пояснил Игорь Халин.

Он отметил, что с таким в правоприменительной практике в облизбиркоме столкнулись впервые.

Халин также добавил, что на одном из избирательных участков за Николая Руссу и Анатолия Княжева проголосовало равное число граждан.

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#Новости#Выборы#Тюменская область#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Политика
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