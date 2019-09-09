В Тюменской области на выборах произошел невероятный случай

«Там победила кандидат от КПРФ, поскольку она была зарегистрирована ранее. У нас есть норма в избирательном кодексе Тюменской области, что если количество голосов одинаковое, побеждает тот, кто был зарегистрирован ранее», – пояснил Игорь Халин.