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В библиотеки тюменских школ поступили 415 тыс. учебников

9 сентября 2019, 07:01
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
Школьные библиотеки Тюменской области продолжают пополняться, в них дополнительно поступило 415 тыс. учебников. В настоящее время на одного школьника в регионе приходится более 18 учебников.
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Тюмень

В департаменте образования и науки Тюменской области также отмечают рост числа зарегистрированных пользователей библиотек и количество посещений. В прошлом году в школьных библиотеках зарегистрировали почти на 14 тыс. детей больше, чем в 2017 году. При этом, число посещений школьных библиотек приблизилось к 2 млн, что на 4% больше, чем в 2017 году.

Ежегодно на едином государственном экзамене по русскому языку и литературе есть стобалльники, это результат увлечения тюменскими школьниками чтением, добавили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Помимо этого, в регионе с каждым годом становится все больше ребят, набравших на итоговом испытании 80 и более баллов.

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