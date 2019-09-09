В библиотеки тюменских школ поступили 415 тыс. учебников

В департаменте образования и науки Тюменской области также отмечают рост числа зарегистрированных пользователей библиотек и количество посещений. В прошлом году в школьных библиотеках зарегистрировали почти на 14 тыс. детей больше, чем в 2017 году. При этом, число посещений школьных библиотек приблизилось к 2 млн, что на 4% больше, чем в 2017 году.
Ежегодно на едином государственном экзамене по русскому языку и литературе есть стобалльники, это результат увлечения тюменскими школьниками чтением, добавили в департаменте образования и науки Тюменской области.
Помимо этого, в регионе с каждым годом становится все больше ребят, набравших на итоговом испытании 80 и более баллов.