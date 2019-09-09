Тюменцы утвердят окончательную концепцию улицы Ленина

Большинство участников опроса - 77% одобрили проект. При этом более половины оставили свои сообщения в специальных ящиках на стендах, размещенных на Цветном бульваре, еще 40% респондентов воспользовались соцсетями, а 7% опрошенных высказали свое мнение на сайте. Все вопросы были систематизированы и рассмотрены авторами проекта.