Тюменские мужчины все чаще стали прибегать к услугам косметологов

«В настоящее время косметологи борются не только с признаками старения и приближают нас к идеальным чертам, но и помогают справляться со многими дерматологическими проблемами, комплексно подходят к здоровью пациента, и просто делают нас более счастливыми и уверенными. Всем, кто обращается за косметологическими услугами, стоит проверить наличие лицензии у клиники и убедиться в высокой квалификации своего врача, - говорит, врач дерматовенеролог-косметолог Тюменского областного кожно- венерологического диспансера Анна Сарычева.