Тюменские мужчины все чаще стали прибегать к услугам косметологов

К услугам косметолога прибегают и мужчины. На некоторые процедуры, считавшиеся ранее «женскими», в последнее время растет спрос и среди сильной половины человечества, например, на удаление волос, ботулинотерапию, услуги трихолога. Желание мужчин «выглядеть моложе» продиктовано, как правило, не признаками старения лица, а психологическими моментами и рядом социальных факторов.
«В настоящее время косметологи борются не только с признаками старения и приближают нас к идеальным чертам, но и помогают справляться со многими дерматологическими проблемами, комплексно подходят к здоровью пациента, и просто делают нас более счастливыми и уверенными. Всем, кто обращается за косметологическими услугами, стоит проверить наличие лицензии у клиники и убедиться в высокой квалификации своего врача, - говорит, врач дерматовенеролог-косметолог Тюменского областного кожно- венерологического диспансера Анна Сарычева.
Сегодня врачи с помощью прибора трихоскоп могут оценить состояние кожи головы и волос. За первое полугодие 2019 года к врачу-трихологу Тюменского областного кожно- венерологического диспансера обратилось 139 пациентов, в том числе дети.
Особое внимание специалисты диспансера уделяют диагностике новообразований, четыре раза в год проводятся дни диагностики меланомы, которые посещают более 200 пациентов ежегодно.