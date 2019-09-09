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Тюменские мужчины все чаще стали прибегать к услугам косметологов

9 сентября 2019, 07:21
Фото: Наш город / 1Mi
Сегодня во всем мире отмечают День красоты. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, статистика показывает, что русские женщины ухаживают за собой чаще, чем в Европе - потребление эстетической медицины в России выше, чем в европейских странах.
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Тюмень

К услугам косметолога прибегают и мужчины. На некоторые процедуры, считавшиеся ранее «женскими», в последнее время растет спрос и среди сильной половины человечества, например, на удаление волос, ботулинотерапию, услуги трихолога. Желание мужчин «выглядеть моложе» продиктовано, как правило, не признаками старения лица, а психологическими моментами и рядом социальных факторов.

«В настоящее время косметологи борются не только с признаками старения и приближают нас к идеальным чертам, но и помогают справляться со многими дерматологическими проблемами, комплексно подходят к здоровью пациента, и просто делают нас более счастливыми и уверенными. Всем, кто обращается за косметологическими услугами, стоит проверить наличие лицензии у клиники и убедиться в высокой квалификации своего врача, - говорит, врач дерматовенеролог-косметолог Тюменского областного кожно- венерологического диспансера Анна Сарычева.

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Сегодня врачи с помощью прибора трихоскоп могут оценить состояние кожи головы и волос. За первое полугодие 2019 года к врачу-трихологу Тюменского областного кожно- венерологического диспансера обратилось 139 пациентов, в том числе дети.

Особое внимание специалисты диспансера уделяют диагностике новообразований, четыре раза в год проводятся дни диагностики меланомы, которые посещают более 200 пациентов ежегодно.

#Новости#Здоровье#Здравоохранение#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
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