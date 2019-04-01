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В Тюменской области сельский салон красоты закрыли за антисанитарию

1 апреля 2019, 14:05
Фото: Pixabay
В Уватском районе на 30 дней приостановлена деятельность салона красоты для устранения нарушений санитарного законодательства, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Тюмень

Жалобу на индивидуального предпринимателя Саучен Л.А. подал потребитель. В салоне в селе Демьянском оказывают в том числе и парикмахерские услуги.

Проверка ведомства выявила ряд нарушений требований СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

Материалы дела были направлены в суд.

Уватский районный суд вынес постановление о признании ИП Саучен Л.А. виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности салона красоты/парикмахерских услуг на 30 суток с 18 марта 2019 года.

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#Новости#Антисанитария#Индустрия красоты#Красота#Роспотребнадзор#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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