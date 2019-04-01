В Тюменской области сельский салон красоты закрыли за антисанитарию

Жалобу на индивидуального предпринимателя Саучен Л.А. подал потребитель. В салоне в селе Демьянском оказывают в том числе и парикмахерские услуги.
Проверка ведомства выявила ряд нарушений требований СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
Материалы дела были направлены в суд.
Уватский районный суд вынес постановление о признании ИП Саучен Л.А. виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности салона красоты/парикмахерских услуг на 30 суток с 18 марта 2019 года.