Рожениц в Казанском районе ждет комфорт и качественная помощь

- Капитального ремонта этого здания мы очень ждали – нам важно, чтобы наши женщины получали медицинскую помощь в комфортных условиях. Это одна из задач национального проекта «Здравоохранение». После ремонта, уверены, внешний вид и условия в отделении порадуют не только самих пациенток, но и их родных. Новоявленным папам, бабушкам и дедушкам будет куда спокойнее, когда они будут знать, что мама с малышом находятся не только под надёжным присмотром наших акушеров-гинекологов, но и в хороших бытовых условиях, - говорит главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина» Ольга Юрова.