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Рожениц в Казанском районе ждет комфорт и качественная помощь

9 сентября 2019, 06:35
Фото: 1Mi
В Областной больнице №14 в Казанском продолжаются ремонтные работы. Капитальный ремонт в здании акушерского отделения предполагает ряд изменений.

На 1 этаж здания из поликлинического отделения будут переведены кабинеты приема женской консультации, что, несомненно, будет удобно для женского населения. Два родильных зала, смотровая разместятся на 2 этаже. Здесь же расположатся две палаты патологии, детская палата, ординаторская, три послеродовые палаты, работающие по принципу «мать и дитя», пост акушерки, процедурный кабинет, молочная комната, кабинет БЦЖ, столовая, кабинет УЗИ для осмотра женщин, душевая комната, кабинет старшей акушерки и другие хозяйственные помещения. Также здание акушерского отделения будет полностью обеспечиваться горячей водой. При планировке были учтены все нюансы, необходимые для комфорта мамы и ребенка и оказания качественной помощи пациенткам.

- Капитального ремонта этого здания мы очень ждали – нам важно, чтобы наши женщины получали медицинскую помощь в комфортных условиях. Это одна из задач национального проекта «Здравоохранение». После ремонта, уверены, внешний вид и условия в отделении порадуют не только самих пациенток, но и их родных. Новоявленным папам, бабушкам и дедушкам будет куда спокойнее, когда они будут знать, что мама с малышом находятся не только под надёжным присмотром наших акушеров-гинекологов, но и в хороших бытовых условиях, - говорит главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина» Ольга Юрова.

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Отметим, что преображается и стоматологическое отделение, которое также станет просторнее и комфортнее для пациентов. Ремонтные работы выполняются за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

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