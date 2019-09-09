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Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для детей

9 сентября 2019, 11:18
Фото: pixabay.com
Роскачество проверило сухие завтраки для детей. Было исследовано 18 образцов товаров, в некоторых из них обнаружен «охратоксин А».

Продукция пяти торговых марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik была проверена на содержание опасных веществ и на соответствие действующему законодательству. В шоколадных шариках этих товаров обнаружены токсины. Ещё 12 образцов прошли необходимый контроль качества. Между тем в 15 товарах был превышен уровень сахарозы.

Специалисты отмечают, что сухие завтраки Globus (РФ) и Schr (Европа) были самыми качественными. Шесть торговых марок представили ложную информацию по содержанию белка и жира.

Отмечается, что данные продукты стоили от 12 до 186 рублей за 100 гр. Исследования были проведены по 222 стандартам. «Охратоксин А» является вредным для детей, и вырабатывается грибком.

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#Новости#Еда#Продукты#Александр Мязин#Общество
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