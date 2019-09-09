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После странных дел, испугавших ребенка, квест-игрой занялась прокуратура

9 сентября 2019, 11:31
Фото: 1Mi
Организатор квест-комнаты привлечен к административной ответственности. В ходе прокурорской проверки ООО «Корпорация ОРТ» оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Установлено, что игру «Очень странные дела» посетил 11-летний мальчик, при этом возрастной лимит был «12+». Покинув квест-комнату, ребенок заявил, что ему стало страшно и он не может дальше продолжать игру.

В ходе проверки глава организации получил представление об устранении нарушения закона РФ.

Мировой судья судебного участка № 5 областной столицы постановил оштрафовать ООО «Корпорация ОРТ» на 5 тыс. рублей.

Городские предприниматели заявляют, что Роспотребнадзор проводит «ковровые проверки» продавцов молочной продукции и выписывает штрафы от 10 до 30 тыс. рублей. С 1 июля в стране действуют новые правила в выкладке и маркировке молочной продукции.

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#Новости#Прокуратура#Игры#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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