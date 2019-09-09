После странных дел, испугавших ребенка, квест-игрой занялась прокуратура

Установлено, что игру «Очень странные дела» посетил 11-летний мальчик, при этом возрастной лимит был «12+». Покинув квест-комнату, ребенок заявил, что ему стало страшно и он не может дальше продолжать игру.
В ходе проверки глава организации получил представление об устранении нарушения закона РФ.
Мировой судья судебного участка № 5 областной столицы постановил оштрафовать ООО «Корпорация ОРТ» на 5 тыс. рублей.
Городские предприниматели заявляют, что Роспотребнадзор проводит «ковровые проверки» продавцов молочной продукции и выписывает штрафы от 10 до 30 тыс. рублей. С 1 июля в стране действуют новые правила в выкладке и маркировке молочной продукции.