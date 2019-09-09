На участке в Тюменском районе трещина в избирательной урне вызвала подозрение

«Приехал на участок № 1943 в деревню Гусево Тюменского района. Мне сообщили о нарушении еще утром. Мы не стали писать жалобу, чтобы не поднимать паники. Я объезжал другие участки и смог доехать до Гусево, чтобы удостовериться лично только вечером. Зашел на участок около 17.30, из примерно 500 избирателей там проголосовало уже более 300. Что я увидел: огромную трещину от середины избирательной урны до пола. Мы сделали фото и видеофиксацию. Когда наш наблюдатель уезжал вместе с членами избирательной комиссии непосредственно с переносной урной по селу, то в его отсутствие на участке резко возрастала явка избирателей. И пока мы не дозвонились до Беловой, которая курирует выборы в Тюменском районе, мы не могли ничего добиться. В такую трещину нога могла человека пролезть, не говоря про бюллетень. Поэтому, мы можем предположить, что там были вбросы», — рассказал «Нашему городу» депутат Московского МО Тимур Темуркаев.