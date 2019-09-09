На участке в Тюменском районе трещина в избирательной урне вызвала подозрение

«Приехал на участок № 1943 в деревню Гусево Тюменского района. Мне сообщили о нарушении еще утром. Мы не стали писать жалобу, чтобы не поднимать паники. Я объезжал другие участки и смог доехать до Гусево, чтобы удостовериться лично только вечером. Зашел на участок около 17.30, из примерно 500 избирателей там проголосовало уже более 300. Что я увидел: огромную трещину от середины избирательной урны до пола. Мы сделали фото и видеофиксацию. Когда наш наблюдатель уезжал вместе с членами избирательной комиссии непосредственно с переносной урной по селу, то в его отсутствие на участке резко возрастала явка избирателей. И пока мы не дозвонились до Беловой, которая курирует выборы в Тюменском районе, мы не могли ничего добиться. В такую трещину нога могла человека пролезть, не говоря про бюллетень. Поэтому, мы можем предположить, что там были вбросы», — рассказал «Нашему городу» депутат Московского МО Тимур Темуркаев.
— А когда ваши наблюдатели обнаружили трещину, и как реагировала на это избирательная комиссия на участке?
— В 10.00 часов приехал наш наблюдатель на избирательный участок — было 30 проголосовавших, возвращается — уже 33 плюсом, уезжает и снова примерно плюсом такое же количество бюллетеней опущено. Мы написали две жалобы, я позвонил на «Горячую линию» Тюменской областной избирательной комиссии. Считаю, что это беспрецедентная наглость. И только вечером удалось добиться, чтобы эту трещину заклеили скотчем.
Стоит отметить, что в облизбиркоме не отметили сообщений о нарушениях с этого участка. Также сообщения о нарушении на данном участке не были зафиксированы на интерактивной карте проекта «Голос».
По мнению Тимура Темуркаева, ни для кого не секрет, что выборы в Тюменском районе — выборы без альтернативы.
«Есть одна правительница, которая устроила монополию „Единой России“ в Думе Тюменского района. Все понимают, что в районе проживает примерно 140 тысяч человек, многие из них голосуют за разные партии, но нет ни одного представителя в районном парламенте, кто бы мог отстаивать интересы этих людей. Поэтому все вопросы решаются с одного щелчка пальцами», — считает Тимур Темуркаев.
По предварительным данным Избирательной комиссии Тюменской области, победу в Думу Тюменского района одержала представитель «Единой России» Наталья Михальчак. Она набрала 1185 голосов избирателей (56,11%). Второе место у кандидата от ЛДПР Тимура Темуркаева — 638 голосов (30,21%). Третье место у Натальи Романовой от КПРФ — 142 голоса (6,72%). Четвертое место занял представитель «Справедливой России» Сергей Евсеев — 131 голос (6,20%).
Всего в довыборах в Думу Тюменского муниципального района приняло участие 2130 избирателей (21,53%).