Место в областном парламенте займет единоросс – Руссу

При явке около 12% победил представитель «Единой России», гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу. На втором месте коммунист Анатолий Княжев, ЛДПР и СР в хвосте.
Из 120,5 тыс. избирателей в основном Калининского округа Тюмени, проголосовало 13,5 тыс. человек. Из них за Руссу – 6597, за Княжева – 3908, за Тулебаева – 1864, за Карпикова – 1855.
Во время голосования недействительными признали 416 бюллетеней.
Место в областной Думе стало вакантно после того как депутат Чемезов ушел в правительство Свердловской области.