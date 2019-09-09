nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Место в областном парламенте займет единоросс – Руссу

9 сентября 2019, 03:55
Фото: «Наш город»
Стали известны предварительные итоги голосования на довыборах в областную Думу по 19 одномандатному избирательному округу. Победил Николай Руссу, но количество проголосовавших за других кандидатов больше чем за единоросса.

При явке около 12% победил представитель «Единой России», гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу. На втором месте коммунист Анатолий Княжев, ЛДПР и СР в хвосте.

Из 120,5 тыс. избирателей в основном Калининского округа Тюмени, проголосовало 13,5 тыс. человек. Из них за Руссу – 6597, за Княжева – 3908, за Тулебаева – 1864, за Карпикова – 1855.

Во время голосования недействительными признали 416 бюллетеней.

Место в областной Думе стало вакантно после того как депутат Чемезов ушел в правительство Свердловской области.

Материалы по теме
Миллиардер, псевдочекист, экс-коммунист и Тулебаев – выбор тюменских партийМурат Тулебаев пожелал избирательной комиссии оптимизма и бодрости
#Новости#Выборы#Тюменская областная Дума#Николай Руссу#Единая Россия#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25