Кредиторы Антипинского НПЗ хотят оспорить процедуру банкротства завода

Отмечается, что АНПЗ представил в суд финансовые документы, которые свидетельствуют о том, что завод способен обсуживать свои долги и платить налоги. Как следствие - введение процедуры наблюдения не требуется. В МКБ и ПСБ не стали комментировать происходящее.