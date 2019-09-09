Кредиторы Антипинского НПЗ хотят оспорить процедуру банкротства завода

По данным источников Коммерсантъ, помимо Сбербанка крупными кредиторами АНПЗ являются ПСБ (7,7 млрд рублей), Абсолют-банк (3,2 млрд) и МКБ (1,9 млрд). Как минимум один из кредиторов собирается оспаривать введение процедуры наблюдения. В Абсолют-банке полагают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ.
Оператор «Трансойл» заявил, что СБК пытается уйти от «долгов перед другими кредиторами».
Отмечается, что АНПЗ представил в суд финансовые документы, которые свидетельствуют о том, что завод способен обсуживать свои долги и платить налоги. Как следствие - введение процедуры наблюдения не требуется. В МКБ и ПСБ не стали комментировать происходящее.