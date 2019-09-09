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Кредиторы Антипинского НПЗ хотят оспорить процедуру банкротства завода

9 сентября 2019, 10:40
Фото: pixabay.com
Кредиторы собираются оспорить назначение временного управляющего Антипинским НПЗ, которые предложили структуры Сбербанка. Они опасаются, что банк сможет избежать субсидиарной ответственности.

По данным источников Коммерсантъ, помимо Сбербанка крупными кредиторами АНПЗ являются ПСБ (7,7 млрд рублей), Абсолют-банк (3,2 млрд) и МКБ (1,9 млрд). Как минимум один из кредиторов собирается оспаривать введение процедуры наблюдения. В Абсолют-банке полагают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ.

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Оператор «Трансойл» заявил, что СБК пытается уйти от «долгов перед другими кредиторами».

Отмечается, что АНПЗ представил в суд финансовые документы, которые свидетельствуют о том, что завод способен обсуживать свои долги и платить налоги. Как следствие - введение процедуры наблюдения не требуется. В МКБ и ПСБ не стали комментировать происходящее.

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#Новости#Кредиты#Суды#Антипинский НПЗ#Александр Мязин#Экономика
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