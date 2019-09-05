nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский арбитраж назначил временного управляющего на АНПЗ

5 сентября 2019, 11:48
Фото: annpz.ru
Арбитражный суд Тюменской области в рамках процедуры наблюдения назначил временного управляющего на Антипинский НПЗ. Им стал Константин Сичевой.
Сюжет
Тюмень

Константин Сичевой назначен временным управляющим на Антипинский НПЗ.

Из открытых данных известно, что свою деятельность он ведет в Костромской области. Также сообщается, что кредиторы вправе в течение 30 дней предъявить свои требования должнику.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о банкротстве по существу назначено на 10 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут, в помещении суда по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77, кабинет № 305.

Напомним, что АНПЗ выступил с намерением обратиться в арбитраж с собственным банкротством в конце апреле текущего года с суммой 346 млрд. 12 августа Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске оставил заявление Антипинского НПЗ о собственном банкротстве без рассмотрения. В итоге тюменский арбитраж на основании заявления «СБК» постановил начать процедуру наблюдения АНПЗ.

Материалы по теме
Антипинский НПЗ решился на банкротствоТюменский суд начал процедуру банкротства Антипинского НПЗГлава Антипинского НПЗ рассказал о разблокировке счетов завода
#Новости#Банкротство#Антипинский НПЗ#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25