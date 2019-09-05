Тюменский арбитраж назначил временного управляющего на АНПЗ

Напомним, что АНПЗ выступил с намерением обратиться в арбитраж с собственным банкротством в конце апреле текущего года с суммой 346 млрд. 12 августа Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске оставил заявление Антипинского НПЗ о собственном банкротстве без рассмотрения. В итоге тюменский арбитраж на основании заявления «СБК» постановил начать процедуру наблюдения АНПЗ.