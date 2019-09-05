Тюменский арбитраж назначил временного управляющего на АНПЗ

Константин Сичевой назначен временным управляющим на Антипинский НПЗ.
Из открытых данных известно, что свою деятельность он ведет в Костромской области. Также сообщается, что кредиторы вправе в течение 30 дней предъявить свои требования должнику.
Судебное заседание по рассмотрению вопроса о банкротстве по существу назначено на 10 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут, в помещении суда по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 77, кабинет № 305.
Напомним, что АНПЗ выступил с намерением обратиться в арбитраж с собственным банкротством в конце апреле текущего года с суммой 346 млрд. 12 августа Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске оставил заявление Антипинского НПЗ о собственном банкротстве без рассмотрения. В итоге тюменский арбитраж на основании заявления «СБК» постановил начать процедуру наблюдения АНПЗ.