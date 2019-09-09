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Две тюменские улицы перекрывают около Дома обороны до ноября

9 сентября 2019, 10:31
Фото: 1Mi
С 9 сентября в Тюмени перекрывают движение автомобилей по улице Карла Маркса и Новой. Подрядные организации должны провести ремонт водопровода.
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Тюмень

Движение будет перекрыто на два месяца до 9 ноября. Для объезда указанных участков дороги рекомендуется использовать улицы Федерации, Волгоградскую, Интернациональную и Парковую.

В областной столице действует больше 20 ограничений в движении транспорта. Большинство из них связанны с заменой коммуникаций и дорожным строительством в центре города. Из-за перекрытия большого количества улиц в администрацию города поступают многочисленные жалобы от горожан, которые опаздывают на работу из-за пробок и плохой организации объездных путей. Более того, тюменцы отмечают, что на некоторых объектах работы практически не ведутся. По графику замена дорожного полотна продлится до 20 октября.

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#Новости#Капитальный ремонт#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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