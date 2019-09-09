Две тюменские улицы перекрывают около Дома обороны до ноября

В областной столице действует больше 20 ограничений в движении транспорта. Большинство из них связанны с заменой коммуникаций и дорожным строительством в центре города. Из-за перекрытия большого количества улиц в администрацию города поступают многочисленные жалобы от горожан, которые опаздывают на работу из-за пробок и плохой организации объездных путей. Более того, тюменцы отмечают, что на некоторых объектах работы практически не ведутся. По графику замена дорожного полотна продлится до 20 октября.