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Выборы в Тюменской области мало кого заинтересовали

8 сентября 2019, 16:35
Фото: «Наш город»
В 20:00 завершили работу избирательные участки в Тюменской области. Избирком заявил о семи подтвержденных нарушениях.

Средняя цифра проголосовавших по области составила 19,6%, что более 43 тысяч избирателей.

По последним данным облизбиркома, в Тюмени приняли участие в голосовании на место депутата областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 19 около 12% избирателей.

Процент, принявших участие в голосовании на место депутата думы Тюменского муниципального района третьего созыва по одномандатному избирательному округу 4 составил 21-22%

В выборах депутата Тобольской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 20 составил 19-20% проголосовавших.

Самыми активными оказались жители Ялуторовска — 29,5-32,00%, что составило чуть больше восьми тысяч избирателей.

Что касается тюменского района в целом, то проголосовало 13,402 избирателя. По Тюменскому муниципальному району — 2085. В Тобольске 654 человека.

«За день голосования поступило всего 19 обращений. Разрешены 17, ещё 2 находятся на разрешении. Подтвердилось 7 нарушений. Жалобы поступали от членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса.Что касается садоводческого маршрута, то нарушений не было. Маршруты и автобусы были утверждённые. Кроме того, на избирательном участке 2003 участковая комиссия выдала два избирательных бюллетеня, не проставив там двух подписей и печатей. Комплекс обработки бюллетеней их не принял и эти избирательные бюллетени будут признаны неустановленной формы.Также, в сети интернет сегодня была информация по поводу участка 2010. Информация не подтвердилась. Член комиссии выдал два избирательных бюллетеня, которые были очень плотно сложены к друг другу. Избирательница заполнила оба бюллетеня и бросила в стационарный ящик для голосования. Этот факт был наблюдателями отмечен. Ящик опечатан» — прокомментировал председатель облизбиркома Игорь Харин.

Окончательные итоги голосования озвучат завтра.

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