Выборы в Тюменской области мало кого заинтересовали

«За день голосования поступило всего 19 обращений. Разрешены 17, ещё 2 находятся на разрешении. Подтвердилось 7 нарушений. Жалобы поступали от членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса.Что касается садоводческого маршрута, то нарушений не было. Маршруты и автобусы были утверждённые. Кроме того, на избирательном участке 2003 участковая комиссия выдала два избирательных бюллетеня, не проставив там двух подписей и печатей. Комплекс обработки бюллетеней их не принял и эти избирательные бюллетени будут признаны неустановленной формы.Также, в сети интернет сегодня была информация по поводу участка 2010. Информация не подтвердилась. Член комиссии выдал два избирательных бюллетеня, которые были очень плотно сложены к друг другу. Избирательница заполнила оба бюллетеня и бросила в стационарный ящик для голосования. Этот факт был наблюдателями отмечен. Ящик опечатан» — прокомментировал председатель облизбиркома Игорь Харин.