В Тюмени низкая явка на выборах. В избиркоме предположили, что это из-за картошки

Он заявил, что общая явка по региону составляет 13,52%. Халин также отметил, что достаточно активное голосование идет на выборах в думу Ялуторовска. Явка там составляет 21,62% избирателей.
«Продолжают поступать звонки избирателей на горячую линию в приемную. В основном, люди интересуются, где им проголосовать. Называют свои адреса. Есть у нас ряд активных граждан, которые расстраиваются по поводу того, что они не голосуют: “Вот как, Калининский округ голосует, а мы нет?”», – сказал Игорь Халин.
Как предположил Халин, низкая явка связана с тем, что многие из-за хорошей погоды поехали копать картошку.