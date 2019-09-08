В Тюмени низкая явка на выборах. В избиркоме предположили, что это из-за картошки

«Продолжают поступать звонки избирателей на горячую линию в приемную. В основном, люди интересуются, где им проголосовать. Называют свои адреса. Есть у нас ряд активных граждан, которые расстраиваются по поводу того, что они не голосуют: “Вот как, Калининский округ голосует, а мы нет?”», – сказал Игорь Халин.