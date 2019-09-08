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В Тюмени низкая явка на выборах. В избиркоме предположили, что это из-за картошки

8 сентября 2019, 10:48
Фото: «Наш город»
В Тюмени на довыборах в облдуму к 14:00 проголосовало 8,32% избирателей. Такую цифру озвучил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
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Тюмень

Он заявил, что общая явка по региону составляет 13,52%. Халин также отметил, что достаточно активное голосование идет на выборах в думу Ялуторовска. Явка там составляет 21,62% избирателей.

«Продолжают поступать звонки избирателей на горячую линию в приемную. В основном, люди интересуются, где им проголосовать. Называют свои адреса. Есть у нас ряд активных граждан, которые расстраиваются по поводу того, что они не голосуют: “Вот как, Калининский округ голосует, а мы нет?”», – сказал Игорь Халин.

Как предположил Халин, низкая явка связана с тем, что многие из-за хорошей погоды поехали копать картошку.

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