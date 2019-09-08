Глава Тюмени Кухарук проголосовал на довыборах в облдуму

«Это возможность выбрать человека, который будет представлять интересы не только этого округа, но, думаю, и вопросы, которые связаны с объектами образования, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. Важно выбрать человека, который будет разбираться в этих вопросах, который обладает опытом», – цитирует слова Кухарука уральское издание Ura.ru.
Глава областной столицы надеется, что горожане сделают правильный выбор.
Напомним, что за место депутата в Тюменскй облдуме от Калининского избирательного округа соперничают четыре кандидата: Николай Руссу от партии «Единая Россия», Мурат Тулебаев, представляющий ЛДПР, Максим Карпиков из «Справедливой России» и Анатолий Княжев из КПРФ,
За кресло депутата, который будет представлять интересы Калининского избирательного округа, в Тюменской областной думе борются четыре кандидата: Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Максим Карпиков («Справедливая Россия») и Анатолий Княжев (КПРФ).