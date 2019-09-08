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Экскурсии по Риму: как не упустить важное и не тратить время на лишнее

8 сентября 2019, 18:53
Фото: www.sputnik8.com
Долгожданный отпуск - это всегда множество эмоций, яркие впечатления и огромный список мест, которые хочется посетить.

Чтобы не упустить важные достопримечательности и не потратить лишние часы на неинтересные экскурсии - стоит воспользоваться услугами профессиональных гидов, которые достоверно знают наиболее популярные и впечатляющие объекты на маршруте.

А если вы поехали в такой древний и богатый историей город как Рим, то тем больше риск упустить важные места или просто не успеть их посетить из-за траты времени на второстепенные объекты. Итак, куда точно стоит сходить туристу в столице Италии?

Колизей

Это то самое место, фотографии которого есть во всех учебниках истории и без посещения которого, конечно, невозможно представить поездку в Рим. Великолепный амфитеатр, возведённый по указу императора Веспасиана, стал одним из всемирноизвестных символов этой европейской столицы.

Пантеон

Храм всех богов, который был воздвигнут в 126 году, изначально был посвящён семи главным богам в римском язычестве. Позже он был освящён как христианский храм. И по сей день привлекает миллионы туристов, которые входят в его стены, минуя три ряда величественных гранитных колонн.

Фонтан Треви

Созданный в 18 веке, этот фонтан является самым крупным в Риме. Его высота порядка 26 метров и ширина более 49. Фонтан в стиле барокко стоит прямо перед дворцом Палаццо Поли. В воды фонтана по поверью бросают монеты, а влюблённым, испившим из него, сулят долгую и счастливую совместную жизнь.

Пьяцца Навона

Римская площадь, привлекающая удивительной архитектурой. Здесь вы увидите и фонтан четырех рек, и дворец Памфили, и Египетский обелиск.

Столица Италии полна не только официальных рассказов о знаменитых достопримечательностях. В этом городе можно узнать и много удивительных историй от тех, кто в нем живет. И такие люди тоже проводят экскурсии, рассказывая и о вкусных лакомствах, и о городских легендах.

А русскоговорящие туристы могут воспользоваться сервисом sputnik8.com для заказа экскурсий по Риму. Их ассортимент и оригинальность обязательно порадуют даже самых требовательных и бывалых туристов:

  • классические экскурсии с профессиональными гидами и увлекательные прогулки с местными жителями,
  • пешие и автобусные экскурсии,
  • обзорные поездки на авто и сигвеях,
  • загородные и ночные экскурсии,
  • поездки в Ватикан, в древние замки и великолепные виллы.

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#Новости#Александра Миралинкс Логинова#Культура
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