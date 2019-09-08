Экскурсии по Риму: как не упустить важное и не тратить время на лишнее

Чтобы не упустить важные достопримечательности и не потратить лишние часы на неинтересные экскурсии - стоит воспользоваться услугами профессиональных гидов, которые достоверно знают наиболее популярные и впечатляющие объекты на маршруте.
А если вы поехали в такой древний и богатый историей город как Рим, то тем больше риск упустить важные места или просто не успеть их посетить из-за траты времени на второстепенные объекты. Итак, куда точно стоит сходить туристу в столице Италии?
Это то самое место, фотографии которого есть во всех учебниках истории и без посещения которого, конечно, невозможно представить поездку в Рим. Великолепный амфитеатр, возведённый по указу императора Веспасиана, стал одним из всемирноизвестных символов этой европейской столицы.
Храм всех богов, который был воздвигнут в 126 году, изначально был посвящён семи главным богам в римском язычестве. Позже он был освящён как христианский храм. И по сей день привлекает миллионы туристов, которые входят в его стены, минуя три ряда величественных гранитных колонн.
Созданный в 18 веке, этот фонтан является самым крупным в Риме. Его высота порядка 26 метров и ширина более 49. Фонтан в стиле барокко стоит прямо перед дворцом Палаццо Поли. В воды фонтана по поверью бросают монеты, а влюблённым, испившим из него, сулят долгую и счастливую совместную жизнь.
Римская площадь, привлекающая удивительной архитектурой. Здесь вы увидите и фонтан четырех рек, и дворец Памфили, и Египетский обелиск.
Столица Италии полна не только официальных рассказов о знаменитых достопримечательностях. В этом городе можно узнать и много удивительных историй от тех, кто в нем живет. И такие люди тоже проводят экскурсии, рассказывая и о вкусных лакомствах, и о городских легендах.
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