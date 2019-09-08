Экскурсии по Риму: как не упустить важное и не тратить время на лишнее

Столица Италии полна не только официальных рассказов о знаменитых достопримечательностях. В этом городе можно узнать и много удивительных историй от тех, кто в нем живет. И такие люди тоже проводят экскурсии, рассказывая и о вкусных лакомствах, и о городских легендах.