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Анатолий Княжев пришел на избирательный участок в цивильном костюме

8 сентября 2019, 06:39
Фото: «Наш город»
Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы Анатолий Княжев проголосовал на своем избирательном участке № 2063.

«Наш город» встретил его на избирательном участке и поинтересовался — трудным ли был выбор?

«За кого голосовал Анатолий Княжев? Ответ очевиден. Хотелось бы поблагодарить всю свою команду за поддержку. В любом случае мы продолжим нашу деятельность по отстаиванию прав простых граждан и подписывайтесь на Диванные войска, вступайте в КПРФ. Боритесь вместе с нами за свои права», — ответил кандидат в депутаты Тюменской областной Думы.

Фото: «Наш город»

— Я думал вы придете в форме НКВД.

— Меня очень часто упрекают формой НКВД. Еще раз повторяю для всех — я занимаюсь реконструкций, патриотическим воспитанием молодежи. Форма НКВД всего лишь дань памяти солдатам и офицерам, которые воевали за нашу страну и уничтожили фашистскую гадину.

Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»

— Это не связано с репрессиями?

— Нет, конечно. Я являюсь реконструктором. У нас есть общество военно-историческое, куда входят и офицеры наших Диванных войск. В основном мы реконструируем события Великой Отечественной войны, но очень хотелось бы побывать в Абалаке, где проводятся интересные мероприятия, связанные с историей Древней Руси. Там собираются ребята, надевают кольчуги, берут мечи и сражаются друг с другом.

#Новости#Вадим Квасюк#Политика
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