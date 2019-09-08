Анатолий Княжев пришел на избирательный участок в цивильном костюме

— Нет, конечно. Я являюсь реконструктором. У нас есть общество военно-историческое, куда входят и офицеры наших Диванных войск. В основном мы реконструируем события Великой Отечественной войны, но очень хотелось бы побывать в Абалаке, где проводятся интересные мероприятия, связанные с историей Древней Руси. Там собираются ребята, надевают кольчуги, берут мечи и сражаются друг с другом.