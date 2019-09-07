Тюменские предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах

- До 2024 года участниками проекта по повышению эффективности и внедрению бережливого принципа производства в регионе должны стать 97 предприятий с выручкой более 400 млн рублей в год. Соглашения уже подписали 28 предприятий, всего в этом году к реализации подключатся не менее 40, - рассказал Владимир Сысоев.