Тюменские предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах

Почти 40 руководителей предприятий Тюменской области стали участниками выездной рабочей встречи по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», которую провел заместитель губернатора Владимир Сысоев.
- До 2024 года участниками проекта по повышению эффективности и внедрению бережливого принципа производства в регионе должны стать 97 предприятий с выручкой более 400 млн рублей в год. Соглашения уже подписали 28 предприятий, всего в этом году к реализации подключатся не менее 40, - рассказал Владимир Сысоев.
Он отметил важность подготовки кадров для предприятий, вошедших в национальный проект. Поэтому в рамках проекта предусмотрено повышение квалификации и переквалификации работников предприятий.
Заместитель директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Ольга Филипенко подчеркнула, что органы службы занятости обучают сотрудников тех предприятий, которые заключили соглашение с областным департаментом экономики.
- Работодатели самостоятельно определяют сотрудников, которым требуется обучение или повышение квалификации, а также образовательную организацию и программу. Кроме этого, работники могут освоить цифровые компетенции и прикладные информационные программы, входящие в дополнительный образовательный модуль, - в уточнила Ольга Николаевна.
Работодателям возмещаются затраты на организацию обучения. Максимальный размер возмещения составляет не более 60 тысяч рублей за 2 месяца обучения одного работника. Работникам, обучающимся с отрывом от производства и находящимся в отпуске без сохранения зарплаты, выплачивается стипендии в размере 12972 рублей в месяц.
На обучение направлено 539 работников. Всего же в 2019 году в рамках проекта планируется обучить не менее 745 человек, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.