Продавец интернет-магазина по сбыту наркотиков отправится в колонию на 8 лет

В августе 2018 года тюменка согласилась на предложение владельца интернет-магазина по продаже наркотических средств участвовать в их сбыте. Для облегчения и ускорения процесса в незаконную деятельность она вовлекла свою знакомую. Наркотики приобретались через интернет, расфасовывались на более мелкие дозы и размещались в тайниках города.