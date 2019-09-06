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Продавец интернет-магазина по сбыту наркотиков отправится в колонию на 8 лет

6 сентября 2019, 07:00
Фото: 1Mi
Наркотики приобретались через интернет, расфасовывались на более мелкие дозы и размещались в тайниках по всей Тюмени.
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Тюмень

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы областного центра. Она признана виновной в приготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, а также в отмывании денежных средств.

В августе 2018 года тюменка согласилась на предложение владельца интернет-магазина по продаже наркотических средств участвовать в их сбыте. Для облегчения и ускорения процесса в незаконную деятельность она вовлекла свою знакомую. Наркотики приобретались через интернет, расфасовывались на более мелкие дозы и размещались в тайниках города.

Вознаграждение производилось криптовалютой «биткоин», которую женщина переводила в рубли на счет отца. В 2019 году при попытке реализовать очередную партию наркотиков жительница Тюмени была задержана сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты, также была задержана ее соучастница.

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Суд назначил подсудимой 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого ей предстоит заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В отношении соучастницы и владельца интернет-магазина расследование уголовных дел продолжается.

#Новости#Происшествия#Наркотики#Тюмень#Юрий Норицын
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