Продавец интернет-магазина по сбыту наркотиков отправится в колонию на 8 лет

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы областного центра. Она признана виновной в приготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, а также в отмывании денежных средств.
В августе 2018 года тюменка согласилась на предложение владельца интернет-магазина по продаже наркотических средств участвовать в их сбыте. Для облегчения и ускорения процесса в незаконную деятельность она вовлекла свою знакомую. Наркотики приобретались через интернет, расфасовывались на более мелкие дозы и размещались в тайниках города.
Вознаграждение производилось криптовалютой «биткоин», которую женщина переводила в рубли на счет отца. В 2019 году при попытке реализовать очередную партию наркотиков жительница Тюмени была задержана сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты, также была задержана ее соучастница.
Суд назначил подсудимой 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого ей предстоит заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
В отношении соучастницы и владельца интернет-магазина расследование уголовных дел продолжается.