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Чиновники Тюмени заявили о критической ситуации на дорогах из-за пробок

6 сентября 2019, 11:31
Фото: 1Mi
В администрации Тюмени 6 сентября прошло совещание по вопросу ситуации на дорогах города. Чиновники заявили о задержках при выполнении строительных работ, а это вызывает большие пробки на дорогах.
Сюжет
Тюмень

По словам мэра Тюмени, в городе перекрыты 16 участков дорог, ещё 6 улиц частично. Это отражается на передвижении частного и общественного транспорта. Автобусы не приходят точно по расписанию, горожане жалуются на опоздания и многочисленные задержки. В частности на улице Профсоюзной автомобили стоят в пробках до 22:00, а на некоторых маршрутах общественный транспорт опаздывает на полчаса.

В администрации обратились к подрядчикам, их просят вести работы в вечернее время и выходные дни для скорейшего решения вопроса с пробками. Сообщается, что средняя скорость движения в Тюмени упала с 24 до 17 км/ч (на 30%), перекрыты два моста через Туру.

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#Новости#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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