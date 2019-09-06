Чиновники Тюмени заявили о критической ситуации на дорогах из-за пробок

По словам мэра Тюмени, в городе перекрыты 16 участков дорог, ещё 6 улиц частично. Это отражается на передвижении частного и общественного транспорта. Автобусы не приходят точно по расписанию, горожане жалуются на опоздания и многочисленные задержки. В частности на улице Профсоюзной автомобили стоят в пробках до 22:00, а на некоторых маршрутах общественный транспорт опаздывает на полчаса.