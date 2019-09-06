Более 200 несанкционированных свалок ликвидируют в Тюменском районе

Одна из них, расположенная в Онохинском, будет рекультивирована до конца октября. В Боровском, Кулаковском, Мальковском, Андреевском, Московском и Переваловском муниципальных образованиях работы по ликвидацию свалок начнутся в ближайшее время. Контракты на проведение работ уже заключены.
До конца октября областные власти планируют подписать аналогичные договоры по ликвидации свалок в Ембаевском, Каменском, Созоновском, Боровсковском, Винзилинском, Успенском, Нижнепышминском, Чикчинском, Новотарманском, Муллашинском, Салаирском, Богандинском и Червишевском.