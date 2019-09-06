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Более 200 несанкционированных свалок ликвидируют в Тюменском районе

6 сентября 2019, 05:17
Фото: Администрации Тюменского района
Из областного бюджета выделены средства на ликвидацию 222 свалок в 20 муниципалитетах Тюменского района.
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Тюмень

Одна из них, расположенная в Онохинском, будет рекультивирована до конца октября. В Боровском, Кулаковском, Мальковском, Андреевском, Московском и Переваловском муниципальных образованиях работы по ликвидацию свалок начнутся в ближайшее время. Контракты на проведение работ уже заключены.

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До конца октября областные власти планируют подписать аналогичные договоры по ликвидации свалок в Ембаевском, Каменском, Созоновском, Боровсковском, Винзилинском, Успенском, Нижнепышминском, Чикчинском, Новотарманском, Муллашинском, Салаирском, Богандинском и Червишевском.

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#Новости#Тюменская область#Свалки#Тюменский район#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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