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В Тобольске появится стена памяти ветеранов Великой Отечественной войны

5 сентября 2019, 07:19
Фото: Администрация города Тобольска
Фотографии тобольских ветеранов Великой Отечественной войны уберут со строительного забора, заявил глава города Максим Афанасьев.

По его словам, народная стена памяти будет размещена на площади возле Вечного огня, об этом он рассказал на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Максим Афанасьев напомнил, что каждый год тоболяки приносят новые фотографии своих родных – ветеранов войны и тружеников тыла. А это значит, что такое памятное место городу просто необходимо.

В настоящее время стена памяти расположена на строительном заборе вдоль улицы Ремезова, на ней размещено почти 2 тыс. фотографий.

Концепцию нового монумента, который рассмотрят и на заседании городской думы, представил екатеринбургский художник Сергей Титлинов. Ожидается, что в центре композиции будет располагаться барельеф, выполненный на треугольной призме.

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