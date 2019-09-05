В Тобольске появится стена памяти ветеранов Великой Отечественной войны

По его словам, народная стена памяти будет размещена на площади возле Вечного огня, об этом он рассказал на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Максим Афанасьев напомнил, что каждый год тоболяки приносят новые фотографии своих родных – ветеранов войны и тружеников тыла. А это значит, что такое памятное место городу просто необходимо.
В настоящее время стена памяти расположена на строительном заборе вдоль улицы Ремезова, на ней размещено почти 2 тыс. фотографий.
Концепцию нового монумента, который рассмотрят и на заседании городской думы, представил екатеринбургский художник Сергей Титлинов. Ожидается, что в центре композиции будет располагаться барельеф, выполненный на треугольной призме.