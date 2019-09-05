Тюменский Роспотребнадзор проводит «ковровые проверки» молочной продукции

Отмечается, что штрафуют предпринимателей даже если одна единица продукции не лежит на указанном для неё стеллаже. При этом покупатели могут передвигать товары в минимаркетах, а эти нарушения фиксируют проверяющие. Хуже всего небольшим магазинам, их штрафуют на 10 – 30 тыс. рублей, а это для них большие деньги.