Тюменский Роспотребнадзор проводит «ковровые проверки» молочной продукции

С 1 июля вступили новые требования к выкладке и маркировке молочной продукции. Натуральные товары должны находиться отдельно от тех, в которых используются искусственные добавки.
Отмечается, что штрафуют предпринимателей даже если одна единица продукции не лежит на указанном для неё стеллаже. При этом покупатели могут передвигать товары в минимаркетах, а эти нарушения фиксируют проверяющие. Хуже всего небольшим магазинам, их штрафуют на 10 – 30 тыс. рублей, а это для них большие деньги.
Главы ассоциации написал обращение на имя главы управления Роспотребнадзора региона Галины Шарухо. Он просит выносить предупреждения при обнаружении указанных недочетов.
«Не к Шарухо надо обращаться, а к Поповой. Это ее приказ о «ковровых проверках» со 100 % охватом торговли», - отметил один из пользователей соцсетей.