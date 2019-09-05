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Тюменский Роспотребнадзор проводит «ковровые проверки» молочной продукции

5 сентября 2019, 11:45
Фото: 1Mi
Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки в магазинах. По словам главы ассоциации малоформатной торговли в Тюмени, больше всего страдают сегменты малого бизнеса.
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Тюмень

С 1 июля вступили новые требования к выкладке и маркировке молочной продукции. Натуральные товары должны находиться отдельно от тех, в которых используются искусственные добавки.

Отмечается, что штрафуют предпринимателей даже если одна единица продукции не лежит на указанном для неё стеллаже. При этом покупатели могут передвигать товары в минимаркетах, а эти нарушения фиксируют проверяющие. Хуже всего небольшим магазинам, их штрафуют на 10 – 30 тыс. рублей, а это для них большие деньги.

Главы ассоциации написал обращение на имя главы управления Роспотребнадзора региона Галины Шарухо. Он просит выносить предупреждения при обнаружении указанных недочетов.

«Не к Шарухо надо обращаться, а к Поповой. Это ее приказ о «ковровых проверках» со 100 % охватом торговли», - отметил один из пользователей соцсетей.

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#Новости#Молоко#Бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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