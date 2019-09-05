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Из аэропорта «Рощино» уже несколько часов не может вылететь самолет в Москву

5 сентября 2019, 06:16
Фото: 1Mi
В тюменском аэропорту «Рощино» очередная задержка вылета самолета. На этот раз откладывается вылет в Москву рейса СУ 1503.
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Тюмень

Авиалайнер должен был покинуть областную столицу в 5:25, однако этого до сих пор не произошло. По разной информации, пассажирам придется ждать вылета 10 - 12 часов. Ожидается, что людей пригласят на посадку в 19:10.

В аэропорту «Рощино» прокомментировали ситуацию и заявили, что вылет задерживается из-за технической неполадки, о какой именно неполадке идет речь, там не уточнили.

Утром 4 сентября из аэропорта Тюмени не смогли вовремя улететь десятки самолетов. Были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, с опозданием пребывали авиалайнеры из Екатеринбурга, Сургута, Уфы, Москвы, Самары, Краснодара, Санкт-Петербурга. Причиной задержки стал туман, который окутал тюменский аэропорт.

Также густой туман наблюдался над аэропортом «Рощино» 22 августа. Тогда из-за плохих метеоусловий в Тюмени не смогли приземлиться пять самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Туниса.

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