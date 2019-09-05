Из аэропорта «Рощино» уже несколько часов не может вылететь самолет в Москву

Авиалайнер должен был покинуть областную столицу в 5:25, однако этого до сих пор не произошло. По разной информации, пассажирам придется ждать вылета 10 - 12 часов. Ожидается, что людей пригласят на посадку в 19:10.
В аэропорту «Рощино» прокомментировали ситуацию и заявили, что вылет задерживается из-за технической неполадки, о какой именно неполадке идет речь, там не уточнили.
Утром 4 сентября из аэропорта Тюмени не смогли вовремя улететь десятки самолетов. Были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, с опозданием пребывали авиалайнеры из Екатеринбурга, Сургута, Уфы, Москвы, Самары, Краснодара, Санкт-Петербурга. Причиной задержки стал туман, который окутал тюменский аэропорт.
Также густой туман наблюдался над аэропортом «Рощино» 22 августа. Тогда из-за плохих метеоусловий в Тюмени не смогли приземлиться пять самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Туниса.