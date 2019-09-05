Эксперты обсудят антикризисные коммуникации на форум Baltic Weekend в Петербурге

На сайте уже выложена программа с тематическими блоками и спикерами. В рамках форума состоятся два пленарных заседания, три панельных дискуссии и шесть тематических круглых столов. Присутствующие поговорят о современных тенденциях в сфере коммуникации, а также актуальных проблемах коммуникационной сферы. Об этом сообщает karelinform.