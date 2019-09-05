Эксперты обсудят антикризисные коммуникации на форум Baltic Weekend в Петербурге

На сайте уже выложена программа с тематическими блоками и спикерами. В рамках форума состоятся два пленарных заседания, три панельных дискуссии и шесть тематических круглых столов. Присутствующие поговорят о современных тенденциях в сфере коммуникации, а также актуальных проблемах коммуникационной сферы. Об этом сообщает karelinform.
На форуме будет поднято много тем: изменение коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные бизнес-проекты, информационное сопровождение нацпрограмм, а также внутрикорпоративная культура. Эксперты расскажут о своем опыты по налаживанию внутренних коммуникаций, обсудят профессиональную этику PR-специалистов, а также коучинг в предпринимательской деятельности.
Представители крупнейших компаний, как российских, так и иностранных, выступят на пленарных заседаниях Baltic Weekend. В списке спикеров находятся гендиректор QIWI Сергей Солонин, гендиректор агентства SPN Communications Андрей Баранников, глава российского отдела коммуникаций Google Екатерина Кондратьева, операционный директор и член Совета директоров компании Reputation Institute Николас Трад, а также вице-президент по стратегическим проектам Cision Том Ричи.
В первый день форума пройдет авторская сессия писателя и главреда журнала Esquire Сергей Минаев, которая называется «Медийные Войны: Фронт без линии фронта». Также ожидаются выступления главного редактора проекта «Сноб» Ксении Чудиновой, одного из основателей Baza Никиты Могутина, публициста Александра Цыпкина и других экспертов.
Успешные PR-специалисты расскажут о своем карьерном пути и профессиональном росте на public talk «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO».
Вечером 26 сентября все соберутся в Главном штабе Эрмитажа, где пройдет вручение премии по коммуникациям PROBA Awards 2019.
Во второй день участники форума будут дискутировать по поводу информирования граждан страны о ходе реализации нацпроектов, а также обсуждать гражданскую позицию брендов. На круглых столах речь пойдет об искусственном интеллекте, 3D-печати, робототехнике и формировании идеальной команды.