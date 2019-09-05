До 10 лет лишения свободы грозит тюменцу за мак, выращенный в огороде

Согласно материалам уголовного дела, с апреля 2019 мужчина на приусадебном участке года выращивал мак, содержащий наркотическое средство. В июле сотрудники полиции изъяли 510 растений мака, также в ходе осмотра жилища и надворных построек обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли порядка 700 грамм уже приготовленного к употреблению наркотического средства.