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До 10 лет лишения свободы грозит тюменцу за мак, выращенный в огороде

5 сентября 2019, 09:03
Фото: 1Mi
Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
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Тюмень

Районная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Мияссы. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, с апреля 2019 мужчина на приусадебном участке года выращивал мак, содержащий наркотическое средство. В июле сотрудники полиции изъяли 510 растений мака, также в ходе осмотра жилища и надворных построек обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли порядка 700 грамм уже приготовленного к употреблению наркотического средства.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ, наиболее тяжкой из предъявленных обвиняемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

#Новости#Прокуратура#Криминал#Наркотики#Тюмень#Юрий Норицын#Происшествия
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