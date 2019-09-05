До 10 лет лишения свободы грозит тюменцу за мак, выращенный в огороде

Районная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Мияссы. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).
Согласно материалам уголовного дела, с апреля 2019 мужчина на приусадебном участке года выращивал мак, содержащий наркотическое средство. В июле сотрудники полиции изъяли 510 растений мака, также в ходе осмотра жилища и надворных построек обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли порядка 700 грамм уже приготовленного к употреблению наркотического средства.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ, наиболее тяжкой из предъявленных обвиняемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.