Житель Тюменской области задержан за вывоз пяти тонн асфальта на телеге

В УМВД Тюменской области отмечают, что 42-летний мужчина в вечернее время подъехал на тракторе к месту проведения ремонтных работ и похитил пять тонн гранулята. Асфальт он погрузил в телегу и попытался вывести, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что данное имущество он хотел использовать в личных целях.
Сотрудники полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело. При этом подозреваемый может получить условный срок.
Жители Тюмени отмечают, что в городе асфальтобетонная срезка стоит около 400 рублей за тонну. Общая стоимость похищенного имущества составляет не более 2 тыс. рублей. При этом в части сел Тюменской области не ремонтируют дороги десятилетиями.