Житель Тюменской области задержан за вывоз пяти тонн асфальта на телеге

В УМВД Тюменской области отмечают, что 42-летний мужчина в вечернее время подъехал на тракторе к месту проведения ремонтных работ и похитил пять тонн гранулята. Асфальт он погрузил в телегу и попытался вывести, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что данное имущество он хотел использовать в личных целях.