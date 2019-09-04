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Житель Тюменской области задержан за вывоз пяти тонн асфальта на телеге

4 сентября 2019, 11:42
Фото: pixabay.com
Житель Тюменской области подозревается в краже пяти тонн асфальта, который был снят дорожниками в ходе ремонта трассы. Ему грозит два года колонии.

В УМВД Тюменской области отмечают, что 42-летний мужчина в вечернее время подъехал на тракторе к месту проведения ремонтных работ и похитил пять тонн гранулята. Асфальт он погрузил в телегу и попытался вывести, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что данное имущество он хотел использовать в личных целях.

Сотрудники полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело. При этом подозреваемый может получить условный срок.

Жители Тюмени отмечают, что в городе асфальтобетонная срезка стоит около 400 рублей за тонну. Общая стоимость похищенного имущества составляет не более 2 тыс. рублей. При этом в части сел Тюменской области не ремонтируют дороги десятилетиями.

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