В Тюменской области стало в среднем за год тонуть на 15 человек меньше

«Сейчас проводится профилактическая работа. Мы будем проводить занятия в школах, в учебных заведениях, будем проводить беседы с рыбаками и охотниками. В прошлом году получили судно «Корвет», оборудованное навигационными приборами. Наши инспектора в ежедневном режиме выходят на патрулирование, они следят, чтобы рыбаки, которые ловят рыбу с лодок, были все в спасательных жилетах. Если они этого не соблюдают, то мы выписываем им штраф в размере от 300 до 500 рублей. С начала года зафиксировано 107 нарушений», - пояснил Сергей Каплин.