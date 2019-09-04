В Тюменской области стало в среднем за год тонуть на 15 человек меньше

«В основном люди тонули в алкогольном состоянии, когда купались на необорудованном пляже. Это лето было холодным, меньше было солнечных дней, поэтому погибших было меньше», - уточнил Сергей Каплин.
В этом году было открыто 14 пляжей из них два – муниципальных в Ишиме и Голышманово, остальные 12 пляжей частные. На этих пляжах дежурят аттестованные спасатели.
- А в Тюмени будут муниципальные пляжи?
- Этот вопрос адресуйте в департамент безопасности и жизнедеятельности администрации Тюмени.
«Сейчас проводится профилактическая работа. Мы будем проводить занятия в школах, в учебных заведениях, будем проводить беседы с рыбаками и охотниками. В прошлом году получили судно «Корвет», оборудованное навигационными приборами. Наши инспектора в ежедневном режиме выходят на патрулирование, они следят, чтобы рыбаки, которые ловят рыбу с лодок, были все в спасательных жилетах. Если они этого не соблюдают, то мы выписываем им штраф в размере от 300 до 500 рублей. С начала года зафиксировано 107 нарушений», - пояснил Сергей Каплин.
За год было проведено 185 рейдов по вопросам безопасности людей на воде.
Если человек купается в неустановленных для этого местах, то инспектор только вправе провести профилактическую беседу.