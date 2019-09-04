Глава Антипинского НПЗ рассказал о разблокировке счетов завода

Официально на Антипинском НПЗ с 3 сентября введена процедура наблюдения. Данный этап банкротства предприятия останавливает исполнение взыскания денежных средств со счетов компании и снимает аресты. Это может помочь в работе НПЗ, расчетные счета разблокированы.