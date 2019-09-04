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Глава Антипинского НПЗ рассказал о разблокировке счетов завода

4 сентября 2019, 10:47
Фото: pixabay.com
Директор АНПЗ Максим Андриасов обратился к работникам завода. Он рассказал о будущем завода «во избежание слухов».

Официально на Антипинском НПЗ с 3 сентября введена процедура наблюдения. Данный этап банкротства предприятия останавливает исполнение взыскания денежных средств со счетов компании и снимает аресты. Это может помочь в работе НПЗ, расчетные счета разблокированы.

Инициатором банкротства выступила дочерняя структура Сбербанка. На данном этапе ООО «СБК» может контролировать ход финансового оздоровления предприятия через арбитражный суд.

Максим Андриасов отметил, что завод производит нефтепродукты и платит зарплату сотрудникам несмотря на долг АНПЗ в размере 347 млрд рублей. Несколько месяцев назад предприятие приостановило работу из-за недостатка оборотных средств и крупных исковых требований.

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#Новости#Суды#Антипинский НПЗ#Александр Мязин#Экономика
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