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Posted 14 августа 2019, 04:45

Published 14 августа 2019, 04:45

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

Движение по кольцевой дороге запустят в Тюмени 17 августа

Движение по кольцевой дороге запустят в Тюмени 17 августа

14 августа 2019, 04:45
Фото: 1Mi.
Строительство последних участков объездной и развязки на перекрестке улиц Федюнинского и Монтажников находится на финальной стадии. Об этом рассказал генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

По его словам, работы на данном участке практически закончены. Движение по кольцевой дороге официально откроют уже в эту субботу, 17 августа. Николай Руссу также рассказал, что сдача объекта в эксплуатацию позволит ощутимо разгрузить центр города.

Кроме того, до конца текущего года организация сдаст в эксплуатацию семь мостов ремонтируемых на трассе Тюмень – Тобольск – Сургут, более 20 мостов на дороге Надым – Салехард, 10 мостов на московской кольцевой дороге.

Помимо этого компания «Мостострой-11» в настоящее время строит четыре детских сада в Салехарде и другие объекты. О том, когда они будут сданы в эксплуатацию, пока не сообщается.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Дороги#Транспортная развязка
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