Движение по кольцевой дороге запустят в Тюмени 17 августа

Posted 14 августа 2019, 04:45
Published 14 августа 2019, 04:45
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
По его словам, работы на данном участке практически закончены. Движение по кольцевой дороге официально откроют уже в эту субботу, 17 августа. Николай Руссу также рассказал, что сдача объекта в эксплуатацию позволит ощутимо разгрузить центр города.
Кроме того, до конца текущего года организация сдаст в эксплуатацию семь мостов ремонтируемых на трассе Тюмень – Тобольск – Сургут, более 20 мостов на дороге Надым – Салехард, 10 мостов на московской кольцевой дороге.
Помимо этого компания «Мостострой-11» в настоящее время строит четыре детских сада в Салехарде и другие объекты. О том, когда они будут сданы в эксплуатацию, пока не сообщается.